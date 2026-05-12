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Domenica 17 il concerto-spettacolo dedicato a mons. Aldo Chiappinelli chiude il progetto “Vibinum Music Fest” finanziato dal PNRR, attraverso il Comune di Bovino



BOVINO (FG) – Un viaggio tra musica, fede e memoria collettiva per rendere omaggio a mons. Aldo Chiappinelli, figura centrale della vita culturale e spirituale della Capitanata. Domenica 17 maggio, nella Concattedrale di Bovino, alle ore 20:30, andrà in scena “Io, Don Aldo: quando la musica incontra la preghiera”, concerto-spettacolo che conclude il progetto “Vibinum Music Fest” gestito dall’Associazione Festival dei Monti Dauni.

Lo spettacolo, scritto appositamente da Agostino Ruscillo, si sviluppa come un racconto in prima persona: la voce narrante guida il pubblico attraverso i momenti salienti della vita di don Aldo, dall’infanzia alla maturità artistica, offrendo chiavi di ascolto delle opere in programma in un equilibrio tra teatro e contemplazione.

Alla base del progetto vi è un legame artistico profondo tra Ruscillo e Chiappinelli, maturato nel tempo come autentico rapporto di discepolanza. Nel corso della sua attività, Ruscillo ha infatti collaborato a lungo con il compositore per l’esecuzione delle sue opere, spesso in ‘prima assoluta’, anche grazie all’esperienza della Cappella Musicale Iconavetere della Cattedrale di Foggia, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione del suo repertorio sacro.

In programma alcune tra le pagine più rappresentative del suo catalogo, tra cui Pastore generoso del suo gregge, Vergine Madre su testo di Dante, Confitemini Domino, il Cantico delle Creature ispirato a Francesco d’Assisi, e una selezione della rapsodia mistica Maria venisti a noi, importate lavoro compositivo di Chiappinelli dedicato alla Madonna di Valleverde.

Protagonisti della serata saranno Carmen Maria De Pasquale (soprano), Luigi De Luca (tenore), Gaetano Doto (voce narrante) e Agostino Ruscillo, direttore d’orchestra e autore dei testi, affiancati dal Coro Lirico Pugliese e dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Giordano.

L’evento si inserisce nel progetto “Semi nel vento”, promosso dal Comune di Bovino e sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR. Il Vibinum Music Fest, sviluppato nel triennio 2024–2026, ha proposto una programmazione ampia e diversificata, con 21 concerti tra musica classica, jazz, popolare e gospel, contribuendo a rafforzare l’identità culturale del borgo.

«Il Vibinum Music Fest, in continuità alla ventennale esperienza maturata dal Festival dei Monti Dauni, ha costruito un percorso capace di unire tradizione e innovazione, coinvolgendo comunità e artisti in un’esperienza condivisa», sottolinea il direttore artistico Agostino Ruscillo. «Il concerto dedicato a Chiappinelli rappresenta la sintesi di questo cammino, nel segno del dialogo tra musica, spiritualità e territorio».

Per la sindaca Stefania Russo, «la rassegna ha valorizzato i luoghi e la memoria storica della città, trasformando Bovino in un palcoscenico diffuso capace di attrarre pubblico e attenzione».