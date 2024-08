Domani Fabrizio Moro sul palco della Vieste in love

DOMANI FABRIZIO MORO SUL PALCO DELLA VIESTE IN LOVE

Il cantautore sarà ospite della seconda serata di appuntamenti dedicati all’amore



La quinta edizione de La Vieste in Love è entrata ufficialmente nel vivo. Domani, 1 settembre, in programma la seconda giornata di eventi della rassegna di appuntamenti dedicati a tutte le sfumature dell’amore, anche all’amore che si può provare per un luogo, una terra, una città o un paese che ha dato i natali o che è stato ospitale e benevolo.

Alle 21.30 sul lungomare di Marina Piccola c’è il concerto di Fabrizio Moro, un viaggio musicale attraverso i brani più rappresentativi del cantautore romano.

Fino al 6 settembre la capitale del turismo pugliese si lascerà travolgere da un fiume di cuori che arricchiranno le viuzze, i balconi, le vetrine, le scalinate e i luoghi simbolo della città, anche grazie al coinvolgimento dei residenti della città garganica, autentici protagonisti dell’evento. La kermesse porterà tra le strade e nelle piazze della città dell’amore eterno di Cristalda e Pizzomunno arte, musica, danzatori internazionali e un pieno di entusiasmo che coinvolgerà tutta la città e darà spazio a tutte le sfumature dell’amore, anche all’amore che si può provare per un luogo, una terra, una città o un paese che ha dato i natali o che è stato ospitale e benevolo.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con la società di eventi Studio360, promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione.

«Con la kermesse – ha detto Tano Paglialonga, assessore ai grandi eventi turistici del Comune di Vieste – vogliamo prolungare l’estate e la stagione turistica. Lo facciamo attraverso un programma che quest’anno ha una connotazione leggermente diversa rispetto alle altre edizione, finalizzata all’intrattenimento delle fasce più giovani. Credo sia una strada interessante da seguire e che possa ancora di più fare la differenza».

Vieste ha fatto dell’amore un brand: in città c’è una scalinata che è stata decorata con le parole del brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè e con una cascata di cuori rossi, pronta a diventare meta di innamorati pronti a giurarsi amore eterno e scattarsi un selfie.