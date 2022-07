Dolcetti alla crema di nocciole e ricotta: la ricetta di Serena Caratù.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Molto facile

INGREDIENTI

500 g di ricotta mista

300 g di crema di nocciole spalmabile

100 grammi di zucchero

Cocco q.b.

PROCEDIMENTO

Mettere la ricotta in una ciotola

Aggiungere la crema di nocciole e lo zucchero

Amalgamare il tutto e formare delle palline

Passarle nel cocco e metterle in frigo prima di servirle

