Dolcenera in concerto a Manfredonia il 31 agosto per i Festeggiamenti in onore di Maria SS di Siponto

Dolcenera, al secolo Emanuela Trane, è una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano. Con una carriera che abbraccia oltre due decenni, l’artista salentina ha saputo conquistare il pubblico con la sua versatilità e il suo stile unico, che spazia dal pop al rock, passando per la musica d’autore. Brani come “Siamo tutti là fuori”, “Mai più noi due” e “Il mio amore unico” hanno scalato le classifiche e sono diventati dei veri e propri inni della musica italiana.

Il concerto di Dolcenera rappresenta il culmine delle celebrazioni in onore di Maria SS di Siponto, una tradizione che si rinnova ogni anno e che vede la partecipazione attiva di tutta la comunità di Manfredonia.

Un appuntamento da non perdere!

Manfredonia è pronta ad accogliere Dolcenera e i suoi fan per una notte che si preannuncia come un grande momento di festa collettiva.