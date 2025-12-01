Manfredonia

Diventa protagonista del Mercatino di Natale al Porto di Manfredonia! Come esporre

Redazione1 Dicembre 2025
🎄 Diventa protagonista del Mercatino di Natale al Porto di Manfredonia! 🎁

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, il porto si trasformerà in un villaggio incantato, illuminato dalla magia delle feste.
Hai un’attività, un hobby creativo o prodotti unici da proporre? Questa è la tua occasione!

✨ Espone con noi all’interno delle suggestive casette in legno: un ambiente caldo, accogliente e perfetto per valorizzare le tue creazioni e attirare nuovi clienti.

💡 Perché partecipare?

Atmosfera natalizia irresistibile

Grande affluenza di visitatori locali e turisti

Spazio espositivo curato e caratteristico

Un intero mese di visibilità e opportunità di vendita

🎅 Prenota ora la tua casetta e porta la tua magia al mercatino più suggestivo di Manfredonia!

Contattami per informazioni e disponibilità al numero 320.4827348

