Disturbi alimentari, raccolta firme organizzata da Forza Italia Giovani

DISTURBI ALIMENTARI: UNA GUERRA SILENZIOSA A CUI DAR VOCE



Forza Italia Giovani continua la raccolta firme per l’istituzione di un osservatorio nazionale sui DCA:

la prossima tappa sarà Manfredonia



Il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani è orgoglioso di annunciare il proseguimento della

raccolta firme nella nostra provincia per l’istituzione di un osservatorio nazionale sui DCA (Disturbi del

Comportamento Alimentare).



Un’iniziativa che ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di affrontare apertamente e senza paura questo problema diffuso ma spesso ignorato.



La raccolta firme si terrà a Manfredonia, sabato 23 marzo, dalle ore 16 alle 18, presso il circolo di Forza

Italia situato in Corso Manfredi 279. Sarà un’occasione per la comunità locale di unirsi e discutere di un tema di vitale importanza per la salute mentale e fisica dei nostri concittadini.



Un passo fondamentale per garantire una maggiore consapevolezza, ricerca e supporto per coloro che

combattono questa battaglia quotidiana.



Invitiamo tutti i cittadini di Manfredonia e dintorni a partecipare a questo evento significativo, ad unirsi alla nostra causa e a dare voce a chi soffre in silenzio. Insieme possiamo fare la differenza.

Cordiali saluti,

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani FG



Per ulteriori informazioni e contatti stampa:

Antonio Troiano – Coordinatore Provinciale FI Giovani (FG)

Tel: 3452242629

Mail: antoniotroiano449@gmail.com/figiovaniprovinciadifoggia@gmail.com