Dissenso: letture per Gaza e per la pace

Dissenso: lettura per Gaza e per la pace

Sabato 4 ottobre alle ore 18:30 presso la Mondadori Bookstore di Manfredonia si terrà una manifestazione pacifica fatta di libri, silenzi e parole condivise. L’iniziativa invita tutte e tutti a portare un libro, una poesia, una testimonianza o un testo che parli di libertà, giustizia e diritti umani, insieme a cartelloni con messaggi di solidarietà. Il programma prevede letture collettive, un minuto di silenzio con libri alzati. L’evento vuole definirsi quale spazio di resistenza culturale in cui la parola scritta diviene dissenso, in cui si invoca la pace attraverso l’ascolto.