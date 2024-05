Disavventura per un ex tronista di Uomini e Donne: “Siete dei morti di fame”, lo sfogo sui social

Un ex tronista di Uomini e Donne si è trovato davanti ad un fatto spiacevole che ha reso noto sui social. Brutta avventura per Cristian Forti. Il giovane ha pubblicato alcune storie su Instagram dove ha lamentato di essere stato vittima di un furto. L’ex tronista si trovava in compagnia della fidanzata Valentina all’interno di un ristorante. Una volta usciti, la coppia di Uomini e Donne si è trovata davanti ad una brutta sorpresa. Alla sua auto mancava il volante. Cristian è apparso molto colpito visto che è la terza volta che rimane vittima di un furto. Il giovane ha raccontato il fatto spiacevole sui social.

Uomini e Donne, Cristian Forti vittima di un nuovo furto

Cristian Forti ha annunciato di essere rimasto vittima di un nuovo furto. L’ex tronista di Uomini e Donne ha riferito che i ladri gli hanno rubato il volante dopo aver forzato la serratura dal lato del guidatore. Il giovane inoltre ha raccontato che i delinquenti gli hanno rubato la giacca e l’ombrello che aveva nel cofano. Cristian Forti ha provato a prenderla alla leggera ammettendo che però tre volte sono un po’ troppe. L’uomo a questo punto si è scagliato contro i ladri dichiarando così: “Ma con il volante che ci fate? Costerà 150 euro…contenti voi…Mi hanno portato un giacchetto che avevo là da tempo e un ombrello…sono senza parole“. L’ex tronista ha concluso aggiungendo: “Il volante si cambia, l’auto si ripara ma voi sempre dei morti di fame, dei poracci, rimanete”. Insomma, davvero una brutta disavventura per Cristian.