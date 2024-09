DISABILITÀ: IL 3 OTTOBRE PRESENTAZIONE DEL BANDO PRO.VI. A MANFREDONIA. FINO A 20.000 EURO FINANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Giovedì 3 ottobre 2024, alle ore 17:00, presso l’aula consiliare di Palazzo San Domenico in piazza del Popolo, si terrà la presentazione del bando PRO.VI. (Progetti di Vita Indipendente). L’incontro, che rientra negli obiettivi dell’amministrazione comunale di Manfredonia di sensibilizzare e promuovere l’autonomia delle persone con disabilità, sarà un’occasione per illustrare ai cittadini interessati le opportunità offerte dal bando promosso dalla Regione Puglia.

L’iniziativa, fortemente voluta ed organizzata dall’Assessora al Welfare di Comunità e Cultura, Maria Teresa Valente, si rivolge a persone con disabilità grave, di età compresa tra i 16 e i 66 anni, che presentino un ISEE socio-sanitario non superiore a 50.000 euro (elevato a 65.000 euro per i minori). Il finanziamento massimo varia a seconda della linea di intervento: fino a 15.000 euro per i progetti di vita indipendente e fino a 20.000 euro per i progetti legati al “Dopo di Noi”. Le domande possono essere presentate online dal 7 ottobre al 7 novembre 2024.

Durante l’incontro, con il supporto delle assistenti sociali, verranno fornite informazioni dettagliate su come accedere ai contributi previsti dal bando e sulle modalità di partecipazione. Sarà un momento di confronto per rispondere alle domande e chiarire eventuali dubbi, con la presenza di esperti e referenti dei Servizi Sociali.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per molte famiglie del territorio.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.