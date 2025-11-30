Diletta Leotta allo stadio con la figlia: è polemica social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diletta Leotta è finita al centro di una polemica social dopo aver portato la figlia Aria, di soli 2 anni, allo stadio. La conduttrice ha condiviso un post che la ritrae con la bimba tra la folla in delirio, scatenando reazioni contrastanti.

“Dovrebbero togliere i figli a chi li sfrutta sui social”, hanno scritto alcuni utenti, criticando la scelta di esporre una bambina così piccola al caos, alle urla e alla confusione di un evento sportivo. Altri invece hanno difeso Diletta: “È una mamma che condivide la sua passione”.

Le critiche dei follower

La moglie di Loris Karius non è nuova a discussioni sui social riguardo alla gestione della maternità. Già in passato alcune sue scelte erano state contestate da chi ritiene inappropriato esporre così tanto una bimba piccola.

Diletta non ha risposto direttamente alle critiche, ma ha continuato a condividere momenti familiari, rivendicando il diritto di vivere la maternità come preferisce.