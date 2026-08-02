Dieci borghi del Gargano da vedere tutto l’anno

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Il Gargano non si attraversa soltanto: si percorre con soste, deviazioni e tempi lenti. Dietro una curva possono comparire un castello, un porto, una necropoli, una spiaggia nascosta o un centro storico appeso alla roccia. I dieci borghi del Gargano proposti qui non sono una classifica, ma una selezione utile per chi vuole riscoprire il promontorio anche fuori dall’alta stagione.

Dal mare di Vieste alle faggete della Foresta Umbra, dai santuari alle tradizioni contadine e marinare, ogni paese conserva una fisionomia precisa. Per i residenti può essere l’occasione di organizzare una gita a pochi chilometri da casa; per chi arriva da fuori, un modo concreto per non fermarsi alla sola cartolina estiva.

Dieci borghi del Gargano, un itinerario tra costa e interno

Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo è una tappa centrale per comprendere l’identità religiosa e storica del Gargano. Il Santuario di San Michele Arcangelo, patrimonio mondiale UNESCO nell’ambito dei luoghi longobardi in Italia, richiama pellegrini da secoli e resta il cuore del paese.

Ma il borgo non è solo santuario: le stradine bianche, il quartiere Junno, il Castello e la vista che in alcune giornate arriva fino al Golfo di Manfredonia meritano tempo. È una meta adatta anche in inverno, quando la montagna restituisce un’atmosfera diversa da quella della costa.

Vico del Gargano

Vico del Gargano ha un centro storico fitto, fatto di vicoli stretti, archi e case in pietra. È noto anche come il paese dell’amore per la tradizione legata a San Valentino, patrono locale, celebrato ogni febbraio con il caratteristico arancio benedetto.

Passeggiare qui significa entrare in un borgo ancora vissuto, dove l’impianto medievale non è un semplice sfondo turistico. La posizione, tra Foresta Umbra e litorale di San Menaio e Calenella, lo rende una base comoda per alternare mare, bosco e visite culturali.

Peschici

Peschici è uno dei nomi più riconoscibili del turismo garganico, ma basta allontanarsi dalle ore più affollate per ritrovare il fascino del suo nucleo antico. Le case bianche affacciate sul mare, il castello e le viuzze che salgono verso il promontorio raccontano una storia legata alla difesa costiera e alla pesca.

Da non trascurare le trabucchi, antiche macchine da pesca in legno che segnano il paesaggio della costa. In estate conviene scegliere il mattino presto o il tardo pomeriggio; in primavera e autunno la visita è più agevole e permette di godere anche dei sentieri vicini.

Vieste

Vieste è una città turistica, non un piccolo borgo nel senso più stretto, ma il suo centro storico merita di entrare in questo percorso. Il quartiere antico si sviluppa su uno sperone di roccia, tra la Cattedrale, il Castello svevo e scorci improvvisi sull’Adriatico.

Il valore della visita sta nel doppio volto della località: le spiagge e il Pizzomunno da una parte, le viuzze, i cortili e le botteghe dall’altra. Chi la conosce solo ad agosto può tornare nei mesi meno affollati e scoprire una Vieste più tranquilla, con ritmi decisamente diversi.

Rodi Garganico

Rodi Garganico lega la propria immagine agli agrumi, ai giardini terrazzati e al porto turistico. Il centro storico, disposto su un’altura, conserva passaggi stretti e affacci che guardano verso il mare e le isole Tremiti nelle giornate più limpide.

È una sosta consigliata per chi percorre la costa nord del promontorio. Il periodo migliore dipende da ciò che si cerca: estate per il mare e la vita del porto, inverno e primavera per apprezzare i colori degli aranceti e un paese meno segnato dalla presenza turistica.

Ischitella

Più interna rispetto a Rodi, Ischitella offre un punto di osservazione ampio sul versante settentrionale del Gargano e sul lago di Varano. Il borgo conserva un impianto antico, con il Castello e strade che invitano a camminare senza una destinazione obbligata.

Qui il ritmo cambia rispetto ai centri costieri. È il luogo adatto per chi preferisce i panorami, la cucina legata ai prodotti dell’entroterra e una visita lontana dalla folla. Vale la pena affiancarla a una tappa nella vicina Foce Varano, senza concentrare tutto in poche ore.

Cagnano Varano

Cagnano Varano è uno dei paesi da considerare quando si vuole guardare al Gargano delle lagune e della pietra. Il centro abitato è arroccato e domina un territorio segnato dalla presenza del lago di Varano, area di grande interesse paesaggistico e naturalistico.

Il borgo richiede una visita attenta: non ha l’immediatezza balneare delle località costiere, ma offre una prospettiva diversa sul promontorio. Le tradizioni gastronomiche, le chiese e la vicinanza alle grotte di San Michele contribuiscono a costruire una giornata piena, soprattutto per chi viaggia in auto.

Carpino

Carpino è indissolubilmente legata alla musica popolare e alla tradizione della tarantella garganica. Il Carpino Folk Festival ha reso il paese conosciuto ben oltre i confini provinciali, ma la sua identità non si esaurisce nei giorni degli eventi.

Il borgo e il territorio raccontano una cultura agricola forte, quella degli ulivi, dell’olio e delle produzioni locali. Visitare Carpino durante un appuntamento musicale è coinvolgente, ma farlo in altri periodi consente di cogliere con più calma il rapporto tra paese, lago e campagne circostanti.

Mattinata

Mattinata è spesso associata alle baie e alle falesie della costa sud, ma il paese è anche una porta d’accesso a un paesaggio rurale segnato da ulivi, muretti a secco e necropoli. Il centro è raccolto e vivace, con una posizione favorevole per muoversi verso Baia delle Zagare, Vignanotica e la litoranea.

La scelta della stagione è decisiva. In piena estate il mare è l’attrazione principale, mentre tra aprile, maggio, settembre e ottobre il territorio si presta meglio a escursioni, soste panoramiche e visite meno condizionate dal traffico.

San Marco in Lamis

San Marco in Lamis porta nel percorso una componente spirituale e boschiva. La presenza del Convento di San Matteo, lungo l’antica via dei pellegrini diretti a Monte Sant’Angelo, lega il centro a una pagina importante della storia garganica.

Il paese è anche un punto utile per raggiungere la Foresta Umbra e per conoscere le tradizioni delle fracchie, grandi torce portate in processione il Venerdì Santo. È una destinazione da vivere con rispetto per i riti e per la quotidianità di una comunità che conserva usanze profondamente sentite.

Come organizzare la visita senza correre

Provare a vedere tutti e dieci i borghi del Gargano in un weekend significa, quasi sempre, passare troppo tempo in auto. Il promontorio ha strade panoramiche ma impegnative, distanze che sulla mappa sembrano brevi e tempi di percorrenza variabili nei mesi estivi.

Una soluzione pratica è dividere il viaggio in due aree. La costa nord può comprendere Rodi Garganico, Ischitella, Cagnano Varano, Carpino, Peschici e Vieste. Il versante meridionale e interno può invece unire Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis e Vico del Gargano, inserendo una sosta nella Foresta Umbra.

Prima di partire è utile verificare aperture di musei, santuari, strutture ricettive e attività stagionali. Nei piccoli centri gli orari possono cambiare, mentre durante feste patronali, riti religiosi e manifestazioni popolari la viabilità può subire modifiche. Anche la scelta del pranzo va pianificata: nei borghi più piccoli non sempre è possibile trovare molte alternative senza prenotazione.

Il Gargano non chiede un itinerario perfetto, ma attenzione. Fermarsi in piazza, chiedere indicazioni, entrare in una bottega e lasciare spazio a una deviazione possono trasformare una semplice gita in una giornata da ricordare. Il prossimo borgo, spesso, è già dietro la curva.