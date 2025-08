[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Di Staso: “Silenzio di sindaco e giunta sugli incendi a Manfredonia”

All’esito di sei ore di seduta di consiglio comunale, dove hanno avuto la precedenza la discussione di urgenti varianti al PRG munite del codice rosso in senso lato, il Sindaco ci ha concesso una manciata di minuti per parlare dei devastanti eventi che hanno interessato il nostro territorio.

Ci siamo dovuti accontentare della riproposizione del contenuto dei comunicati diffusi sui social, senza null’altro aggiungere, con i banchi della giunta praticamente deserti.

Nessuna analisi di ciò che è realmente accaduto, dei danni subiti, di cosa non ha funzionato per poterli evitare.

Nessun cenno di cosa si vorrà fare in futuro per evitare che simili catastrofi non si verifichino mai più.

Siamo stati tra i pochi che hanno allungato l’agonia di questo sciatto soliloquio con un nostro intervento (come sempre contingentato per ragioni di sicurezza nazionale!), nel mutismo della maggioranza, sprovvista dei soliti copioni di propaganda da rileggere pedissequamente.Il disinteresse per questi argomenti è stato manifesto quanto desolante, con la evidente frenesia di tornare a casa data l’ora tarda.

Il confronto come richiesto, aperto ad enti, istituzioni, associazioni ed a tutta la cittadinanza, è stato semplicemente negato, senza la benchè minima spiegazione.I nostri appelli ad un consiglio comunale monotematico allargato, sono stati miseramente mortificati dalle silenti spallucce del Sindaco che nulla ha saputo addurre sulla decisione imposta di negare una assise condivisa.

Insieme alla vegetazione del nostro territorio, sono stati bruciati ed inceneriti i principi del confronto, del dialogo, della informazione, della condivisione.

Come ci si può lamentare del distacco dei cittadini dalla vita politica, dalla sfiducia nell’operato delle amministrazioni, se offriamo questi spettacoli di comandanti chiusi nelle loro torri d’avorio.

Il nostro territorio merita decisamente di più, la nostra comunità non è degna di essere ignorata in questo modo.

Continueremo ad essere voce isolata e scomoda che non si stancherà mai di chiedere risposte, di accertarsi la verità e di affermarsi le responsabilità per quanto la nostra terra è stata finora costretta a subire.Sempre avanti così, nonostante il silenzio dei conniventi

Avv. Vincenzo Di Staso – Consigliere comunale “Noi Moderati”