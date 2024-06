Di Staso: “Finalmente ad un passo l’acqua e la depurazione per la Z.I. Pip e D3E”

Attraverso formali accordi tecnico-amministrativi portati avanti dall’Amministrazione Rotice, si è davvero ad un passo dalla possibilità di dotare la Zona Industriale Industriale PIP e D3E di impianti idrici-fognanti.

Una zona nevralgica e strategica per lo sviluppo imprenditoriale ed occupazionale di Manfredonia, ridotta a deserto dal Contratto d’Area e mortificata da oltre vent’anni per l’assenza delle principali infrastrutture.

Con l’lng. Andrea Trotta, mi sono recato presso il “punto acqua” individuato in accordo con AQP per la fornitura alle aziende. Inoltre, con ASE SpA, era stata raggiunta l’intesa per la cessione del depuratore, al fine anche di avviare un virtuoso e tecnologico sistema di trattamento degli scarichi a tutela dell’ambiente e della salute.

In fase avanza anche l’interlocuzione con il Mise (Ministero Sviluppo Economico) per lo sblocco di 2,8 milioni di euro, fermi da diversi anni, per completare la realizzazione delle infrastrutture.

Il lavoro e lo sviluppo non si promettono a parole, ma si creano attraverso la costruzione di un contesto fertile, sano, accogliente e competitivo. Questo è il ruolo delle Istituzioni, questo è il ruolo di un Comune.