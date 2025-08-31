Fede e religione
Di Siponto sei la stella
1. Venisti dall’Oriente
In secolo lontano
Col Santo Maiorano
Che sol fidava in te.
Rit.
Per noi prega, Madre Pia
santa Vergine Maria
di Siponto sei la stella,
più del sol, fulgente e bella.
2. Chiamarti protettrice
fu caro ai nostri Padri
che i doni più leggiadri
strapparono al tuo amor.
3. Ti cinge di corona
La gente sipontina
t’esalta qual Regina,
ti giura fedeltà.
4. Dall’alto del Gargano
S’inchina a te Michele,
l’Arcangelo fedele,
che questa terra amò.
5. La fede a noi serbasti
nei secoli che furon
ci serba nel futuro
si gran tesoro ancor!