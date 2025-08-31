Fede e religione

Di Siponto sei la stella

Redazione31 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Di Siponto sei la stella

1. Venisti dall’Oriente

In secolo lontano

Col Santo Maiorano

Che sol fidava in te.

Rit.

Per noi prega, Madre Pia

santa Vergine Maria

di Siponto sei la stella,

più del sol, fulgente e bella.

2. Chiamarti protettrice

fu caro ai nostri Padri

che i doni più leggiadri

strapparono al tuo amor.

3. Ti cinge di corona

La gente sipontina

t’esalta qual Regina,

ti giura fedeltà.

4. Dall’alto del Gargano

S’inchina a te Michele,

l’Arcangelo fedele,

che questa terra amò.

5. La fede a noi serbasti

nei secoli che furon

ci serba nel futuro

si gran tesoro ancor!

Redazione31 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]