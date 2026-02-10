Di Mauro: “Sono convinto che politiche ambientali efficaci si costruiscano con dialogo, confronto e partecipazione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono convinto che politiche ambientali efficaci si costruiscano con dialogo, confronto e partecipazione.

Oggi, a Cagnano Varano, abbiamo celebrato la Giornata Mondiale delle Zone Umide concentrandoci sulle strategie per la valorizzazione di Lesina e Varano.

Con il Club per l’Unesco di Foggia e assieme a Sindaci, ricercatori del CNR, associazioni ambientaliste, esperti di economia circolare e turismo sostenibile, il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti e all’assessore regionale al Turismo Grazia Maria Starace è stato avviato un processo di collaborazione che ci consegna una grande sfida: fare delle zone umide della Capitanata uno strumento per lo sviluppo ambientale ed economico del territorio.

Dalle opportunità che nascono attraverso un’offerta turistica moderna all’impegno per il riconoscimento delle zone umide quale patrimonio materiale dell’Unesco, il Parco Nazionale del Gargano sarà un attore protagonista del percorso inaugurato oggi.

Come sempre valorizzando il nostro patrimonio e le nostre radici, guardando al futuro.

Raffaele Di Mauro