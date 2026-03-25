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Di Giacomo (F.S.A. C.N.P.P.-S.PP.) – Bene le dimissioni di Delmastro, ma da sole non sono sufficienti per rilanciare una nuova politica penitenziaria



“Le dimissioni di Andrea Delmastro liberano la Polizia Penitenziaria di una presenza

sicuramente ingombrante che ha influito negativamente sulle politiche penitenziarie e

sull’andamento delle carceri italiane”. A sostenerlo è Aldo Di Giacomo con tutta la segreteria

generale del C.N.P.P. e S.PP.: “in tempi non sospetti dal 2024 siamo stati l’unico sindacato

della polizia penitenziaria a chiedere le sue dimissioni per le gravi responsabilità nella

fallimentare gestione del sistema carcerario. Apprendiamo con enorme soddisfazione la

decisione di dimettersi”.



A noi – continua Di Giacomo – non interessano le dimissioni da un punto di vista politico,

ma leggiamo in questo la possibilità di poter rilanciare un sistema ormai al collasso; ciò

però non può avvenire senza rivedere le posizioni di vertice dell’Amministrazione

Penitenziaria. Come più volte detto e scritto, il sottosegretario nella sua permanenza al

D.A.P. ha scelto ai suoi vertici uomini di sua fiducia, definito da molti giornali “il cerchio

magico del D.A.P”. Appare evidente che senza questo ulteriore passaggio nulla cambierà

nella gestione delle carceri. Spero che nelle prossime settimane, il Governo provveda in tal

senso nominando persone di comprovata esperienzia per evitare che le dimissioni di

Delmastro restino un semplice atto politico privo di un significato reale.



Il Segretario Generale

Dott. DI GIACOMO Aldo