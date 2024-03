Dengue, circolare del Ministero della Salute

Dopo la circolare di febbraio, la direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute ha innalzato ulteriormente le “misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus della dengue”.

Il direttore Francesco Vaia, firmando la nuova circolare, ha spiegato:

“Attiviamo ulteriori azioni di controllo nei punti di ingresso del Paese, in particolare sugli aeromobili e sulle navi che arrivano dalle aree ad alta incidenza o a rischio. I nostri operatori verificheranno che siano messe in campo adeguate azioni di profilassi”.

In Italia, ha poi rassicurato, “non c’è alcun allarme dengue, ma abbiamo il dovere di prevenire”.

Cosa è la Dengue?

La dengue è una malattia virale trasmessa da zanzare del genere Aedes infettate dal virus Dengue (DENV), di cui esistono quattro diversi sierotipi (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4).

Si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali/sub tropicali, in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa Continentale, nelle aree in cui il vettore è presente e attivo.

Sebbene nella maggior parte dei casi l’infezione si presenti in forma asintomatica oppure come malattia febbrile autolimitante, sono state descritte forme gravi, talora con esito fatale.

Ad oggi è considerata in tutto il mondo la più importante malattia virale trasmessa da zanzare all’uomo, con un numero di casi aumentato notevolmente negli ultimi decenni.

È endemica in oltre 100 paesi (Africa, America, Sud e Sud Est Asiatico, Pacifico occidentale) e casi di importazione associati a viaggi sono frequentemente riportati in Europa.

Secondo l’OMS circa metà della popolazione mondiale è oggi a rischio di dengue, con una stima di 100-400 milioni di infezioni all’anno.