Delle Rose: “Rafforzare il personale del Comune di Manfredonia”
Negli ultimi anni, nonostante i tagli imposti dal Governo centrale e per gli impegni imposti dal piano di riequilibrio, il Comune di Manfredonia ha perso la possibilità di assumere circa 70 unità di personale, al netto delle stabilizzazioni degli extra organico.
Con il nuovo piano assunzionale per il 2025, approvato dall’amministrazione, su mia proposta, è stato previsto l’incremento di circa trenta nuove assunzioni e, da subito, grazie alla collaborazione con la Provincia di Foggia, l’attivazione dell’impiego di due istruttori amministrativi.
Assessore al Personale – Sara Delle Rose
«Nonostante le difficoltà, stiamo utilizzando ogni strumento per rafforzare la macchina amministrativa e garantire standard migliori dei servizi pubblici. Si deve riconoscere, in questo caso, la positiva collaborazione degli uffici comunali del personale con quelli provinciali.»