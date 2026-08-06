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Delifest 2026, tre serate di musica senza confini tra funk, blues e bluegrass

Dal 13 al 15 agosto, sul Piazzale Belvedere, con band provenienti da Spagna, Ungheria, Norvegia e Italia: Groove Nazar, Marco Gesualdi con Valeria De Stefano, Ripoff Raskolnikov Band, Terza Classe e Hayde Bluegrass Orchestra

DELICETO (Fg) – È tempo di musica internazionale sui Monti Dauni: dal 13 al 15 agosto, con la seconda parte del Delifest 2026, il Piazzale Belvedere di Deliceto offrirà tre serate con band, musicisti e cantanti provenienti da Spagna, Ungheria, Norvegia e Italia, per una seconda edizione che rafforza la propria dimensione internazionale, proponendosi come uno degli appuntamenti musicali più originali e attesi dell’estate.

13 AGOSTO, L’ENERGIA FUNK & SOUL DEI GROOVE NAZAR. Si comincia giovedì 13 agosto. A inaugurare la serie delle tre serate con la world music saranno i Groove Nazar, giovane e dinamica formazione proveniente da Barcellona, capace di fondere con grande personalità le sonorità Funk e Soul contemporanee. Un concerto travolgente, ricco di groove, ritmo ed energia, che darà il via alla nuova edizione del festival con una grande festa musicale.

14 AGOSTO. FASCINO MEDITERRANEO E BLUES EUROPEO. La seconda serata si aprirà con il raffinato set acustico di Marco Gesualdi e Valeria De Stefano, per un viaggio musicale fatto di sonorità, armonie e melodie mediterranee, in cui tradizione e sensibilità contemporanea si fondono in un’esperienza intensa ed emozionante. A seguire, salirà sul palco la Ripoff Raskolnikov Band, straordinaria formazione blues proveniente da Budapest. Guidata da uno dei più autorevoli interpreti del blues europeo, la band porterà al Delifest un repertorio intenso, autentico e coinvolgente, confermando la propria reputazione internazionale con uno spettacolo di altissimo livello.

15 AGOSTO, CHIUSURA IN STILE BLUEGRASS. La serata conclusiva sarà dedicata al Bluegrass, con un doppio appuntamento di assoluto prestigio. Sul palco saliranno i Terza Classe, considerati tra i più giovani e brillanti interpreti della scena bluegrass italiana. La band napoletana, già nota al grande pubblico come formazione ufficiale di Joe Bastianich, porterà sul palco tutta la freschezza e l’energia che l’hanno resa una delle realtà più apprezzate del panorama nazionale. Gran finale con gli straordinari Hayde Bluegrass Orchestra, raffinato sestetto proveniente da Oslo, protagonista della prima data italiana in assoluto del proprio tour tra Europa e Stati Uniti. Un evento esclusivo che rende il Delifest 2026 una tappa di assoluto rilievo nel panorama dei festival europei dedicati alla musica d’autore e alle sonorità roots. L’edizione 2026 del Delifest conferma la propria missione: creare un luogo di incontro tra artisti, culture e pubblico attraverso la musica dal vivo. Un percorso che attraversa Funk, Soul, Blues, sonorità mediterranee e Bluegrass, offrendo tre serate diverse ma unite dalla ricerca della qualità artistica e dall’autenticità delle proposte. Il Delifest è organizzato dalla South Side Music, direzione artistica di Gianni Di Carlo, nell’ambito di Mystica Harmonia, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi. Gli eventi sono tutti a ingresso libero e si terranno nel Piazzale Belvedere a partire dalle 21.30.