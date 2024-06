Decaro: “Grazie a Giorgia Meloni per aver scelto la Puglia per il G7”

Decaro: “Grazie a Giorgia Meloni per aver scelto la Puglia per il G7

“Si sono conclusi oggi (ieri ndr) i lavori del G7 in Puglia. Un’occasione straordinaria che ha reso la nostra regione il centro del mondo. É doveroso ringraziare il Governo e la Presidente Giorgia Meloni per aver scelto la nostra terra per ospitare i leader del mondo, mostrando il volto accogliente dei nostri luoghi, la forza della nostra storia e la grandissima professionalità di un sistema, quello ricettivo e turistico, che conta migliaia di operatori e che in questi anni sono stati parte della rinascita pugliese”