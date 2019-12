De Nittis da “FoggiaIAmCalcio” rilancia l’allarme “Miramare”

Alla redazione di FoggiaIAmCalcio il presidente del Manfredonia Raffaele De Nittis ha rilanciato l’allarme “Miramare”: ”La situazione stadio è questa: già da 5 anni si va avanti a proroghe per quanto riguarda la funzionalizzazione del manto erboso. Quest’anno il Commissario prefettizio che è al Comune di Manfredonia si è impegnato a risolvere la situazione o mediante intervento diretto del Comune stesso, o mediante concessione dello stadio a terzi che si impegnino all’esito di una pubblica procedura di gara a rifunzionalizzare tutto l’impianto Miramare e renderlo agibile per i prossimi anni. Ad oggi non c’è stato né un intervento comunale all’interno, né è stato fatto un bando di gara per la concessione a terzi. Se non sarà così chiaramente il prossimo anno non credo ci diano la sesta proroga consecutiva e quindi penso che poi a quel punto il progetto Manfredonia Calcio purtroppo, ahimè per noi anche, debba fermarsi”.

