De Luca sui nuovi autobus a Manfredonia: “Falso dire che il metano sia meno impattante sul clima”

A quando i bus elettrici dalla Regione?



Che si voglia rinnovare il parco degli autobus regionali a gasolio va bene.



Che si vogliano utilizzare degli autobus meno inquinanti che producono meno polveri sottili, ossidi di azoto, monossido di carbonio va bene.



Ma che si dica che il metano produca meno diossido di carbonio e che sia meno impattante sul clima, questo è un falso scientifico.



Poi per quanto riguarda i costi, per i bus urbani il costo unitario per km è molto simile tra elettrico e metano anche tenendo conto del costo doppio degli autobus elettrici per il loro acquisto.

Insomma, questa nuova flotta va bene… ma mica tanto!

Alfredo De Luca – Verdi Manfredonia