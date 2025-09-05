[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

D’Attis apre alla candidatura come Presidente della Regione Puglia

“Le battaglie che si perdono sono quelle che non si fanno“ così l’onorevole D’Attis in una intervista.

“In Puglia c’è voglia di cambiamento e noi possiamo proporre un’alternativa credibile. Dove governiamo lo facciamo bene e l’esperienza del governo Meloni lo dimostra. Sono fiducioso che i leader del centrodestra sapranno valutare tempi e modi della scelta in stretto contatto con il territorio”.

“Su rifiuti, sanità, sicurezza e turismo, noi abbiamo le idee chiare. La Puglia va liberata. Troppa clientela, troppi condizionamenti. troppa assuefazione anche ai fenomeni mafiosi o criminali che spesso si fa prima a nascondere che ad affrontare. Personalmente non sono sceso a compromessi, posso guardare negli occhi i cittadini con le suole delle scarpe consumate a furia di macinare chilometri: il consenso dei nostri partiti qui, tranne le solite eccezioni, ce lo siamo guadagnato con l’impegno, non con le assunzioni”.

L’onorevole di Forza Italia è in lista con il sottosegretario Gemmato di Fratelli d’Italia: uno dei due, molto probabilmente, sarà il candidato per la presidenza della Regione Puglia.