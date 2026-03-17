Dario Cassini, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026: età, carriera, vita privata

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Tra i nomi più interessanti del cast televisivo del Grande Fratello Vip 2026 spicca quello di Dario Cassini: chi è davvero il comico napoletano pronto a mettersi in gioco come concorrente nella casa più spiata d’Italia?

Con il suo ingresso nel reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, cresce la curiosità attorno a una figura che, nel corso degli anni, ha saputo reinventarsi tra cabaret, televisione e cinema, mantenendo sempre uno stile ironico e riconoscibile.

Allo stesso tempo, il pubblico si interroga sulla sua vita fuori dal palcoscenico, proprio perché Cassini ha sempre mantenuto un certo riserbo.

Dario Cassini: età, biografia e origini del comico napoletano

Dario Cassini nasce a Napoli il 18 giugno 1967 e ha oggi 58 anni. La sua infanzia è segnata da un evento doloroso, poiché perde il padre a soli tre anni a causa di un incidente stradale. Un episodio che, pur nella sua drammaticità, contribuisce a rafforzare il legame con la famiglia, elemento che resterà centrale anche in età adulta.

Cresciuto in un contesto culturalmente vivace, Cassini è fratello di Riccardo Cassini, autore e comico, e di Marco Cassini, fondatore della casa editrice Minimum Fax. Un ambiente creativo che, quindi, favorisce sin da subito una naturale inclinazione verso il mondo dello spettacolo.

Il debutto televisivo del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026 arriva nel 1989 con “Il principe azzurro“, programma condotto da Raffaella Carrà. Tuttavia, è solo qualche anno più tardi che il grande pubblico inizia a riconoscerlo, soprattutto grazie alla partecipazione a programmi popolari e alla sua presenza scenica sempre più definita.

Carriera tra TV, cinema e cabaret: da Le Iene al Grande Fratello Vip 2026

La notorietà di Dario Cassini cresce in modo significativo grazie a “Le Iene“, dove collabora con Simona Ventura. Parallelamente, prende parte più volte al “Maurizio Costanzo Show“, consolidando così la sua immagine di comico brillante e diretto.

Negli anni successivi, la sua presenza in televisione si intensifica: partecipa a “Zelig” e “Colorado“, due programmi simbolo della comicità italiana, mentre conduce anche il format radiofonico “Kiss Kiss Bang Bang” su Radio Kiss Kiss. Questa versatilità gli consente di attraversare diversi linguaggi, dalla radio al teatro, passando per la TV.

Ma la carriera del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip non finisce qua. Cassini vanta un curriculum di tutto rispetto anche nel cinema, dove ha lavorato con registi importanti come Mario Monicelli, Fausto Brizzi e Pietro Castellitto. Tra i titoli più noti figurano “Ex“, “Nessuno mi può giudicare“, “Poveri ma ricchissimi” e “I predatori“.

Parallelamente, non abbandona mai il teatro, dove porta in scena spettacoli ironici e spesso incentrati sulle dinamiche uomo-donna. Le relazioni sentimentali, infatti, rappresentano uno dei temi più ricorrenti della sua comicità, trattati con osservazioni acute e uno stile diretto.

Negli ultimi anni, la sua presenza televisiva si è rinnovata con partecipazioni a “Ballando con le stelle (2022)” e “L’Isola dei Famosi” (2024). L’approdo al GF VIP 2026 , quindi, appare come una naturale evoluzione del suo percorso artistico, soprattutto perché il format consente di mostrare anche il lato più personale del personaggio.

Vita privata: compagna, figlio e il lato più riservato del concorrente del Grande Fratello Vip 2026

Se sul palco Dario Cassini si distingue per un’ironia tagliente e spesso provocatoria, nella vita privata mantiene invece un profilo estremamente discreto. Nonostante la notorietà, infatti, ha sempre scelto di proteggere la propria famiglia dal gossip.

Si sa che è legato da molti anni alla sua compagna, della quale non è stato reso pubblico il nome. Una scelta precisa, probabilmente dettata dal desiderio di mantenere separati lavoro e affetti personali.

Dal loro rapporto è nato il figlio Raffaele, avuto quando Cassini aveva 55 anni. Il nome rappresenta un omaggio al padre scomparso prematuramente, segno di un legame familiare ancora molto forte. In diverse interviste, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026 ha lasciato intendere come la paternità abbia modificato le sue priorità, ponendo il figlio al centro della propria vita.