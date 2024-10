Daredevil: Born Again – New York sarà una città dark e violenta

Daredevil: Born Again sta arrivando e farà tremare le fondamenta di Hell’s Kitchen! La nuova serie Marvel Studios, disponibile su Disney+ da marzo 2025, si preannuncia come la continuazione tanto attesa della saga Netflix, riprendendo le vicende di Matt Murdock proprio dove le avevamo lasciate. Ma le sorprese non finiscono qui: è già in lavorazione la seconda stagione, che ci proietterà ancora più a fondo nell’oscuro mondo del Diavolo Rosso. Con ben 9 episodi in programma, è possibile che la vedremo sbarcare sugli schermi già tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Prepariamoci a un’avventura epica, ricca di azione e colpi di scena!

Il ritorno di Daredevil in una New York più che mai problematica

Brad Winderbaum, leader dello streaming, animazione e serie TV Marvel, ha sottolineato come la New York di Daredevil: Born Again sarà altrettanto intricata, politicamente complessa e violenta quanto Westeros. Entrambe le ambientazioni sono caratterizzate da una lotta costante per il potere, dove le alleanze sono fragili e la moralità è spesso ambigua.

Un mondo come Game of Thrones

Winderbaum ha spiegato: “New York sarà intricata, problematica e spaventosa come il mondo di Game of Thrones. Tutte queste forze lottano per il controllo della città, in alcuni momenti c’è un barlume di speranza, ma in altri momenti è violenta e oscura, ma al tempo stesso c’è una luce in fondo al tunnel… ma devi lottare per arrivarci”.