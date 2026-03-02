Daniele Scardina dopo il malore che gli ha cambiato la vita ha un sogno: “Tornare presto a camminare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Daniele Scardina ha dovuto affrontare momenti durissimi dopo il malore accusato nel 2023, un’emorragia celebrale. L’ex pugile ieri è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ribadito di aver potuto sempre contare sul sostegno e la vicinanza della madre e del fratello.

Dopo il malore la sua vita è totalmente cambiata, ma non smette di combattere con forza e determinazione. Riferendosi alla madre e al fratello ha detto che sono stati tre anni duri e gli fa male vedere che loro lottano più di lui.

Daniele Scardina sogna di tornare a camminare: cosa ha detto l’ex pugile a Verissimo

Nello studio di Verissimo insieme al noto ex pugile c’era anche il fratello Giovanni. Alla conduttrice ha detto che è stato l’inizio il momento più complicato, quando Daniele è entrato in coma. A detta sua sono tante le domande che ci si pone in quel momento, poi però ci si rende conto che bisogna essere grati di ciò che si ha.

Con il suo incredibile talento Daniele Scardina stava conquistando sempre più successo nel pugilato, una carriera che è stato costretto a lasciarsi alle spalle e che non potrà proseguire. Lui ad oggi ha solo un sogno, quale? “Tornare presto a camminare”.