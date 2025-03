Damiano David senza freni sui Maneskin: “Ero diventato un robot”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi mesi, Damiano David ha completamente riscritto il suo percorso, sia nella carriera che nella vita privata. Dopo anni di successi con i Måneskin, il cantante ha deciso di intraprendere una nuova strada come solista, voltando pagina rispetto al passato e affrontando nuove sfide artistiche. Non solo la musica, però, ha segnato questo cambiamento: Damiano ha iniziato una nuova fase della sua vita tra Italia e Stati Uniti, dove trascorre sempre più tempo accanto alla sua attuale compagna, l’attrice Dove Cameron. I due si frequentano dal 2023 e sembrano più uniti che mai. Un percorso di trasformazione che ha portato Damiano a lasciare la sua comfort zone e a mettersi in gioco in modi inediti. Cosa riserverà il futuro per lui? I fan non vedono l’ora di scoprirlo!

Damiano David ha trovato il vero amore

Dopo la fine della lunga relazione con Giorgia Soleri, Damiano David sembra aver finalmente trovato l’amore che desiderava. La sua storia con Dove Cameron procede a gonfie vele, tra viaggi, progetti e una complicità che traspare in ogni loro apparizione pubblica. Dopo la fine della lunga relazione con Giorgia Soleri, Damiano David sembra aver finalmente trovato l’amore che desiderava. La sua storia con Dove Cameron procede a gonfie vele, tra viaggi, progetti e una complicità che traspare in ogni loro apparizione pubblica. Tuttavia, Damiano ha precisato che la canzone “Born with a broken heart” non sia dedicata a lei, né tantomeno alla sua ex Giorgia Soleri. Intervistato al settimanale Oggi, il cantante ha spiegato: “Non voglio che la gente si confonda. La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato sei anni. Non ho nulla contro di lei, ma voglio che il mio pubblico italiano capisca meglio la situazione. Dopo la rottura ho vissuto un’altra relazione che si è rivelata molto negativa per molte ragioni. Qualcosa si è spezzato in me, e quella ferita ha ispirato la canzone”.

Damiano David e il suo amore americano Dove Cameron

Il passato coi Maneskin

In seguito, Damiano ha parlato anche della sua esperienza con i Mansekin, uno dei capitoli più importanti della sua vita professionale, ma anche uno dei più stressanti: “Abbiamo raggiunto traguardi incredibili, premi che solitamente non vanno ad artisti stranieri. Ma lavoravamo così tanto che non mi rendevo conto di quanto stessi trascurando me stesso”. Proprio per questo motivo, il cantante ha deciso di dare una bella svolta alla sua vita ed ora è un affermato cantante solista: “A un certo punto ho capito di aver perso entusiasmo. Mi sembrava di essere diventato un robot, intrappolato in una modalità di lavoro che soffocava la mia creatività. Da un punto di vista di marketing, forse non è stata la scelta migliore. Ma io non voglio ragionare in termini strategici, non lo faccio per soldi o per i numeri”.