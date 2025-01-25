Victoria dei Maneskin scatenata con la fidanzata Luna

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, sta godendo di una pausa temporanea dalla band, approfittando di questo periodo per vivere momenti spensierati con la sua fidanzata, Luna Passos. La 24en...

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, sta godendo di una pausa temporanea dalla band, approfittando di questo periodo per vivere momenti spensierati con la sua fidanzata, Luna Passos. La 24enne, che si esibisce come DJ in vari club di tutto il mondo, ha deciso di concedersi una vacanza ai Caraibi, dove i raggi del sole e le acque cristalline creano l'atmosfera perfetta per rilassarsi.

Victoria dei Maneskin e la fidanzata Luna

Victoria dei Maneskin e le foto con la sua amata Luna

Le due giovani, insieme ad alcune amiche, si sono divertite a mostrare la loro vitalità e la loro connessione profonda attraverso una serie di foto condivise sui social. In costume da bagno, con sensualissimi monokini e bikini, Vic e Luna non nascondono la loro felicità, immortalando baci roventi e momenti di pura gioia. La loro relazione, che dura da oltre un anno e mezzo, è diventata un punto fermo nella vita di entrambe.

Victoria ha condiviso sul suo profilo Instagram il messaggio "Buongiorno angeli", accompagnato da immagini che ritraggono la loro avventura caraibica, e su TikTok ha pubblicato video divertenti di balli in barca. La Passos, con origini brasiliane e olandesi, ha fatto sentire Victoria come a casa, trasformando ogni pausa di lavoro in un'opportunità per esplorare la bellezza dell'isola di Saint Martin. Con il loro amore in primo piano, le due giovani sembrano pronte a scrivere insieme un capitolo indimenticabile della loro vita.