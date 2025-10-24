Damiano David è rifatto? Le indiscrezioni e la sua risposta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Damiano David, frontman dei Måneskin, è spesso al centro di speculazioni sulla sua presenza estetica. Recentemente, un esperta di chirurgia estetica, Alessandra Cecchini, ha fatto alcune ipotesi su possibili ritocchi compiuti dal cantante. Su TikTok, la dottoressa ha suggerito che Damiano potrebbe aver subito una bichectomia, un intervento per rimuovere i cuscinetti di grasso nelle guance, oltre a un leggero Botox e forse un ritocco alle labbra. Ha inoltre sottolineato come il suo naso, da molti considerato “imperfetto”, contribuisca al suo fascino e personalità, affermando che modificarlo troppo potrebbe perdere il suo carattere distintivo. Tuttavia, si tratta solo di congetture, e nessuna conferma ufficiale.

La risposta di Damiano David

La risposta di Damiano non si è fatta attendere: il cantante ha commentato con una serie di risate scritte (“ahahahahaahah”), segnando con ironia la sua posizione. Con questo gesto, ha chiarito di non aver mai ricorso a interventi estetici, smentendo le voci e mantenendo il suo aspetto naturale. La polemica si conclude così, con il frontman che ribadisce la propria autenticità e il proprio stile, che continua a conquistare fan e critica.