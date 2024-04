Dalle 5 Stelle Cucina alle 100 Eccellenze Italiane: Daniele Bartocci tra i top del food

Dalle 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana a Lecce all’inserimento tra le 100 Eccellenze Italiane: Daniele Bartocci, giornalista e food manager da sempre amante del connubio sport&food (oggi giudice del talent-show trasmesso da Sky ‘King of Pizza’) è stato ufficialmente inserito in queste settimane nel volume delle 100 Eccellenze Italiane, pubblicato da Rde Editore. La cerimonia di premiazione si è tenuta nei mesi scorsi a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, alla presenza dell’On. Giorgio Mulè. Tra i personaggi premiati a Montecitorio, inseriti dunque nel libro d’onore cartaceo delle Eccellenze in uscita in queste settimane e che sarà distribuito a livello nazionale, insieme a Gigi Buffon per il Calcio, Pino Insegno e Paolo Bonolis per la tv, Loris Capirossi per lo sport, spicca il nome del giovanissimo Daniele Bartocci. Salvo Sottile è stato premiato per il giornalismo tv, Daniele Bartocci celebrato a livello food (e sport). Proprio Daniele Bartocci è stato uno dei premiati a Lecce, poche settimane fa, durante il Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana nel mondo, patrocinato da Regione Puglia alla presenza del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini. Un Riconoscimento ad honorem, quello delle 5 Stelle a Lecce, ottenuto per l’elevata professionalità di Daniele Bartocci nella comunicazione food e horeca, tra i giovani food manager e giornalisti più premiati nel suo settore.

Intanto, come accennato, è fresca di stampa la 9^ Edizione del libro d’onore “100 Eccellenze Italiane“. C’è appunto anche il giovane Daniele Bartocci, oggi impegnato nello sviluppo business alimentare, celebrato tra i migliori professionisti e realtà del 2023 a livello professionale ed economico. Per alimentazione, food&beverage, premiati tra gli altri Giorgio Calabrese e chef Paolo Celli. Un volume di prestigio e blasone, “il racconto completo di chi ha saputo trasformare lo straordinario in realtà consolidate”. Un’iniziativa prestigiosa, come sottolineato anche dallo stesso On.Mulè a Montecitorio, che vanta numerosi patrocini tra cui quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un libro che racchiude le storie di 100 personalità di elevato profilo, importanti enti, manager, aziende, giovani e brand di successo, selezionate da un prestigioso Comitato d’Onore dell’Osservatorio Eccellenze Italiane.

Altro riconoscimento, dunque, per il giovane marchigiano Daniele Bartocci, presente sul palco tra i big a Montecitorio lo scorso 30 novembre e già vincitore di vari riconoscimenti di settore food and sport come Food and Travel Awards a Ugento, Le Fonti Awards sport&food, Top10 BarAwards horeca, premio giornalista giovane al Renato Cesarini, Professionista dell’anno Food Communication 2023 a Milano, premio Blog dell’anno 2020 e 2022 (migliori blogger sportivi), il 5 Stelle d’Oro Cucina Italiana 2024 senza dimenticare la premiazione dei talenti millennials ricevuta da parte del Presidente Coni Malagò e dall’allora Ministro Sport Spadafora (Myllennium Awards 2019 e 2020). Il libro delle 100 Eccellenze Italiane 2023 è distribuito in versione cartacea su tutto il territorio italiano (e in alcune rinomate strutture ricettive), in vendita anche online.