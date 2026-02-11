Dalla violenza ai negoziati: a Manfredonia un incontro con Mons. Franco Moscone e Paolo di Giannantonio per riflettere sulle alternative alla guerra
– Manfredonia si ferma per riflettere su uno dei temi più urgenti e complessi del nostro tempo: la possibilità di costruire percorsi di pace in un mondo segnato dai conflitti. Venerdì 13 febbraio, l’Auditorium di Palazzo dei Celestini ospiterà il convegno dal titolo “Dalla violenza ai negoziati: esiste un’alternativa alla guerra?”, un appuntamento di altissimo profilo sociale e civile volto a esplorare soluzioni concrete oltre l’uso delle armi.
L’evento vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione che offriranno diverse prospettive sulla crisi internazionale e sulla diplomazia: Monsignor Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, da sempre voce attiva sui temi dell’accoglienza e della pace, e Paolo di Giannantonio, noto giornalista e volto storico dell’informazione RAI, esperto conoscitore delle dinamiche geopolitiche.
L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Maria Teresa Valente, Assessore al Welfare del Comune di Manfredonia, e sarà coordinato e moderato dall’avvocato Donatella Perna.
In un momento storico delicato, l’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per la comunità di Manfredonia e per l’intero territorio per discutere di diplomazia, umanità e cittadinanza attiva. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura della pace che passi attraverso il dialogo e il confronto costruttivo.
Dettagli dell’evento:
- Luogo: Auditorium Palazzo dei Celestini, Manfredonia Corso Manfredi 22
- Data: Venerdì 13 febbraio
- Orario: 17:30 – 19:30
- Ingresso: Libero e aperto a tutta la cittadinanza