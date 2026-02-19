[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DALLA SERATA NUOVO PASSAGGIO PIOVOSO.

Ritornano le piogge dalla serata di oggi giovedì 20 Febbraio. Un veloce fronte interesserà la Puglia settentrionale in prima serata, per scivolare successivamente sul resto della regione spostandosi verso le zone salentine nel corso della tarda serata. Fenomeni da deboli a moderati con possibili locali rovesci. Attenuazione dei venti meridionali durante il passaggio del fronte che impatterà soprattutto sui settori tirrenici italiani.

La mappa indica gli accumuli totali delle piogge dalle 17:00 di oggi e per le successive 24 ore. Tenendo presente che il ventaglio più propizio alle piogge sulla Puglia è compreso tra le 20:00 di oggi e le 7:00 di domani mattina.