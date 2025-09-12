[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dalla Puglia ai Caraibi, Maldive, Zanzibar e non solo: nuove rotte da Bari

Aeroporti di Puglia annuncia nuove rotte di lungo raggio operati dal vettore NEOS dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari verso alcune tra le mete esotiche più ambite. Il progetto è frutto della collaborazione con il vettore NEOS AIR e il gruppo Alpitour World.

Dopo il successo del collegamento con New York, i viaggiatori pugliesi potranno partire alla volta di alcune delle destinazioni esotiche più ambite, tra cui Cancun, le Maldive, Zanzibar, Mombasa e Punta Cana, con partenze programmate tra gennaio e marzo 2026.

Lo scrive La Gazzetta del Mezzogiorno

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti con NEOS e Alpitour – ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. Il successo del collegamento con New York ci ha spinti a investire con decisione sul lungo raggio, offrendo ai pugliesi un’offerta turistica di qualità e diversificata. Ancora una volta, fondamentale sarà il ruolo delle Agenzie di Viaggio, con cui abbiamo consolidato una solida collaborazione.”