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“Dalla parte giusta”: il Partito Democratico di Capitanata incontra la senatrice Vincenza Rando, responsabile nazionale Contrasto alle mafie

Venerdì 29 maggio, alle ore 10.30, a Palazzo Dogana, nella Sala della Ruota, il Partito Democratico della Capitanata promuove un incontro pubblico dedicato a legalità, trasparenza e lotta alle mafie nei territori.

L’iniziativa, dal titolo “Dalla parte giusta. Legalità, trasparenza e lotta alle mafie nei territori”, vedrà la partecipazione della senatrice Vincenza Rando, componente della Segreteria nazionale del Partito Democratico, responsabile nazionale Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza, componente della Commissione Antimafia, già vicepresidente nazionale di Libera e già presidente nazionale di Avviso Pubblico.

L’incontro sarà un momento di confronto politico e istituzionale con il Partito Democratico regionale, provinciale e cittadino, insieme agli amministratori del territorio, per rafforzare l’impegno comune contro mafie, illegalità, corruzione e opacità amministrativa.

Interverranno Leonardo Palmisano, responsabile Legalità PD Puglia; Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale del PD Capitanata; Davide Emanuele, segretario comunale del PD Foggia; e gli amministratori del territorio.

“La Capitanata è una terra che conosce il peso della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e delle economie illegali, ma è anche una terra fatta di amministratori, associazioni, scuole, imprese e cittadini che ogni giorno scelgono da che parte stare. Con questo incontro vogliamo ribadire una posizione netta: la legalità non è uno slogan, ma una responsabilità politica quotidiana” – dichiara Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale del PD Capitanata.

“Essere dalla parte giusta significa sostenere gli amministratori locali, difendere la trasparenza, rafforzare i presìdi democratici, promuovere partecipazione e costruire comunità più libere. La presenza della senatrice Vincenza Rando rappresenta un’occasione importante per rilanciare, anche in Capitanata, una battaglia che riguarda la qualità della democrazia e il futuro dei nostri territori”, conclude d’Arienzo.

Per il Partito Democratico di Capitanata, l’appuntamento del 29 maggio rappresenta una tappa di lavoro e di confronto con istituzioni, amministratori e comunità locali, nella convinzione che la lotta alle mafie passi anche dalla buona politica, dalla cura dei territori, dalla trasparenza degli atti pubblici e dalla capacità di costruire alleanze civiche e democratiche.

#PdCapitanata