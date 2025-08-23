Dal Me.TA al Porto Turistico di Manfredonia: continuano le riprese del documentario ambientato sul Gargano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal Me.TA al Porto Turistico Marina del Gargano di Manfredonia: continuano le riprese del documentario ambientato sul Gargano.

Proseguono tra Monte Sant’Angelo e Manfredonia le riprese del documentario che ha scelto come set il Gargano. La troupe ha fatto tappa in luoghi suggestivi come la terrazza panoramica del Museo Etnografico Tancredi (MeTA), la Chiesa di Santa Lucia e il Santuario dell’Incoronata. A Manfredonia le riprese si sono concentrate sul Porto Turistico Marina del Gargano e su piazza Falcone e Borsellino.

Il progetto audiovisivo sarà presentato nei prossimi mesi e vedrà il nostro territorio protagonista.