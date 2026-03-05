[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal Friuli al Gargano con amore: a Vico c’è “Super”, regia di Roberto Ciufoli

Sabato 7 marzo, sul palco la compagnia Proscenium che arriva dalla provincia di Pordenone

Commedia brillante, produzione originale, per una storia di tradimenti ambientata in America

VICO DEL GARGANO (Fg) – È firmata da Roberto Ciufoli, noto membro del quartetto comico “La Premiata Ditta”, la commedia brillante intitolata “Super” che sabato 7 marzo, alle 20.15, sarà messa in scena nell’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano dalla compagnia friulana Proscenium. È questo il prossimo spettacolo in programma nell’ambito del Festival del Teatro Popolare del Gargano. La vicenda su cui è incentrata la commedia si svolge nell’America degli anni ’70, all’interno dell’abitazione di Maggie e Phil. Phil è un incallito “latin lover” che finisce spesso in situazioni compromettenti, dalle quali tenta di salvarlo George, un suo fedele amico. Un elemento ricorrente delle fughe amorose è l’autobus numero 49. Lo stile di “Super” è caratterizzato da un ritmo serrato, tipico della commedia degli equivoci, con un intreccio divertente e intricato di bugie, colpi di scena, malintesi e scambi di persona che coinvolgono Maggie, moglie di Phil, artista piena di inventiva, inconsapevole dei tradimenti del marito. Lo spettacolo è una produzione di “Proscenium Teatro-Eventi-Spettacoli”, realtà di Azzano Decimo (Pordenone) molto attiva nel circuito teatrale di qualità.

Fino al 15 marzo, per la quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano saliranno sul palco 10 compagnie teatrali, artisti e ospiti da sette regioni d’Italia: Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Negli ultimi tre anni, il Festival del Teatro Popolare del Gargano ha accolto quasi 10mila spettatori, La scorsa edizione è stata la più partecipata di sempre, con circa 4000 spettatori. Un risultato che, quest’anno, l’APS ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun punta a migliorare ulteriormente, soprattutto grazie a una programmazione ancora più qualitativa e alla selezione di alcune tra le migliori compagnie teatrali amatoriali d’Italia. Il Festival, sostenuto dal Comune di Vico del Gargano, col patrocinio della Provincia di Foggia e del Parco del Gargano, è organizzato da ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun, associazione di promozione sociale che quest’anno festeggia 32 anni di attività. Partner della rassegna sono la Pro Loco di Vico del Gargano e la FITA, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti.