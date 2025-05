Da stamattina la ripavimentazione della SS 693 del Gargano. Splendido: “Dalle parole ai fatti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

JOSEPH SPLENDIDO (VICE COMMISSARIO REGIONALE E COMMISSARIO PROVINCIALE FOGGIA LEGA): “ANAS COMUNICA CHE DA OGGI E’ AVVIATA LA PAVIMENTAZIONE DELLA SUPERSTRADA DEL GARGANO GRAZIE ALL’INTERVENTO DEL MINISTRO SALVINI E DEL SOTTOSCRITTO”

“Con tenacia e caparbietà siamo riusciti nel nostro intento. Da lungo tempo, abbiamo seguito l’iter ed eravamo in attesa di una notizia appena giunta dall’Anas: questa mattina con ordinanza n. 224/2025/BA si dà formalmente inizio ai lavori di ripavimentazione della strada statale 693, denominata superstrada del Gargano”.

Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, esprime la sua soddisfazione per l’annuncio. “Grazie all’attenzione e all’impegno dimostrato dal Ministro Matteo Salvini e alle mie sollecitazioni e al mio strenuo impegno fu sottoscritto mesi fa il decreto che dava ufficialmente il via ai lavori di messa in sicurezza della Strada a scorrimento veloce 693 del Gargano. Alle parole fanno seguito prontamente i fatti”, sottolinea Splendido.

“L’opera, attesa dal 2022 è stata poi inserita nella Finanziaria 2024 del Governo. Parliamo – prosegue il consigliere regionale – di lavori fondamentali per garantire la sicurezza e lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio, una vittoria per il territorio, cittadini e istituzioni che hanno lavorato in sinergia”. Splendido aggiunge: “in pochi mesi l’opera è avviata, il che conferma l’impegno del Governo per risolvere le criticità infrastrutturali e migliorare la qualità della vita nella provincia di Foggia”. L’intervento, viene avviato dall’uscita del casello autostradale di Poggio Imperiale. Splendido conclude: “a partire da oggi ha inizio la pavimentazione che interesserà tratti saltuari, i più ammalorati, per tutta la lunghezza dei 60,4 chilometri”. I lavori si concluderanno il 28 settembre prossimo.