Da martedì tornano i temporali pomeridiani

👉🏼DA #MARTEDI TORNANO I TEMPORALI POMERIDIANI.

⛈️ Anticiclone nuovamente alle corde, l’infiltrazione d’aria nord atlantica in quota si farà sempre più incisiva la settimana prossima dando vita ai classici temporali isolati, irregolari che localmente potrebbero essere di forte intensità anche se di veloce passaggio.

⛈️ Da martedì quindi e per tutta la settimana prossima, nello ore centrali molte zone saranno contornate da nuvole che da piccolo personalmente chiamavo “montagne di panna” ma il loro vero nome sono Cumulonembi con al suo interno la forza e l’energia di un temporale.

⛈️ Nella scheda allegata, lo schema di una struttura temporalesca nei suoi vari processi, molti termini gli avrete letti nei commenti delle foto che ci inviate come segnalazioni, adesso potrete collocarli nella struttura ampia di una cella temporalesca. I numeri alla base della nuvola sono le varie fasi di pioggia ( più intensa e meno intensa) che quasi sempre vengo visti dal vivo come “muri d’acqua o più comunemente “Downburst”.

☔ Occhio al cielo da martedì, l’instabilità pomeridiana andrà via via prendendo sempre più energia nel corso della settimana prossima, con la solita regola che essendo fenomeni localizzati, molte zone, tante zone potrebbero essere saltate o sfiorate ma paradossalmente saranno quelle che potranno vedere meglio la struttura temporalesca come quella della scheda allegata 😉

Meteopuglia in Foto quando la previsione diventa anche didattica ❤️