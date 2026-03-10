Da Manfredonia e Mattinata ai vertici nazionali: 41 medaglie per il Team Karate Zerulo
DA MANFREDONIA E MATTINATA AI VERTICI NAZIONALI: 41 MEDAGLIE PER IL TEAM KARATE ZERULO
Si sono svolti il 7 e 8 marzo a Lanciano i Campionati Nazionali OPES-KTI e il Memorial Walter Cavallo, una delle competizioni più partecipate del panorama nazionale, con 31 società provenienti da tutta Italia e oltre 900 iscrizioni. Il sabato è stato dedicato alle gare di kata, mentre la domenica si sono disputate le competizioni di kumite.
Tra i protagonisti della manifestazione il Team Karate Zerulo, presente con 30 atleti provenienti da Manfredonia e Mattinata, guidati dal Maestro Vincenzo Zerulo, cintura nera 4° dan di karate, insieme ai collaboratori Dario Granatiero, Gioacchino Specchio e Morrys Guerra. Ancora una volta il gruppo ha dimostrato compattezza, determinazione e un alto livello tecnico, confermando il lavoro costante svolto durante l’anno.
Il risultato finale parla da solo: 41 medaglie complessive e secondo posto tra le 31 società partecipanti, un traguardo che testimonia la crescita continua della squadra e la qualità della preparazione degli atleti.
Nel kumite sono arrivate 25 medaglie: 4 ori, 6 argenti e 15 bronzi.
Nel kata il team ha conquistato 16 medaglie: 4 ori, 6 argenti e 6 bronzi.
Il bilancio complessivo è quindi di 10 ori, 10 argenti e 21 bronzi.
Tra i risultati individuali si segnalano:
Sementino Vincenzo: oro e bronzo nel kumite, argento nel kata.
Sementino Annarosa: bronzo nel kumite.
Iris: oro nel kata e bronzo nel kumite.
Desiré: bronzo nel kumite.
Maria Pia Di Carlo: oro nel kata duo, argento nel kata e bronzo nel kumite.
Matteo Del Vecchio: oro nel kata duo e bronzo nel kumite.
Giuseppe D’Errico: bronzo nel kata e bronzo nel kumite.
Lorenzo Panza: bronzo nel kumite.
Antonio Montano: bronzo nel kata, argento nel kata e argento nel kumite.
Marco Di Lascia: oro nel kata e bronzo nel kumite.
Diego Totaro: argento e bronzo nel kumite.
Giuseppe Salvatore: bronzo nel kumite.
Michele Ciuffreda: oro nel kumite.
Matteo Ciuffreda: bronzo nel kata.
Irene Di Candia: bronzo nel kata e argento nel kumite.
Emanuela Di Candia: argento nel kata.
Paola Guerra: bronzo nel kumite.
Rosemary Sventurato: argento nel kata e argento nel kumite.
Leonardo Di Tullo: bronzo nel kata.
Raffaele Di Bari: bronzo nel kata e bronzo nel kumite.
Francesco Pacillo: bronzo nel kumite.
Angelo Ciociola: argento nel kata.
Francesca Guerra: oro nel kumite.
Domenico Armillotta: bronzo nel kumite.
Linda Armillotta: bronzo nel kumite.
Raffaele Paradisi: ottima prestazione con il quarto posto.
Bruno Ciuffreda: argento nel kumite.
Amhed Benantoch: argento nel kumite.
Vincenzo Palumbo: argento nel kumite.
Jacopo Falcone: due bronzi nel kumite.
Il risultato ottenuto a Lanciano conferma ancora una volta la solidità del Team Karate Zerulo, una realtà sportiva che negli anni ha saputo crescere e affermarsi nel panorama nazionale, valorizzando giovani atleti e portando risultati importanti per il territorio. Un percorso costruito con disciplina, sacrificio e spirito di squadra, che continua a dare frutti e a rendere orgogliosi Manfredonia e Mattinata.