Cuori 3, anticipazioni terza puntata 9 febbraio 2026: Delia affronta Alberto e scoppia la crisi

Le anticipazioni della terza puntata di Cuori 3 rivelano due episodi che entrano subito nel vivo, destinati a incidere in modo significativo sugli equilibri personali e professionali dei protagonisti.

La fiction medical ambientata alle Molinette di Torino torna in prima visione assoluta su Rai 1 con una puntata che che mette Delia Brunello (Pilar Fogliati) e Alberto Ferraris (Matteo Martari) di fronte a verità rimaste troppo a lungo in sospeso.

Nel frattempo, l’arrivo di un nuovo paziente con un quadro clinico grave mette sotto pressione il reparto e costringe i medici a scegliere in tempi stretti. Di seguito, nel dettaglio, le anticipazioni complete della terza puntata.

Delia scopre le bugie di Alberto: anticipazioni Cuori 3 del 9 febbraio 2026

Nel corso della terza puntata di Cuori 3, in onda eccezionalmente lunedì 9 febbraio 2026, Delia scoprirà finalmente le bugie che Alberto le ha raccontato nelle ultime settimane. Una verità che arriva tutta insieme e che rende impossibile qualsiasi tentativo di minimizzare.

La cardiologa reagirà con fermezza, senza nascondere la propria amarezza. Le spiegazioni di Alberto non basteranno e, di conseguenza, tra i due si assisterà a uno scontro acceso, fatto di accuse dirette e silenzi difficili da colmare. Il loro rapporto subirà così una battuta d’arresto, lasciando aperti interrogativi sul futuro di coppia.

A quel punto, Delia sceglierà di affrontare la situazione senza rimandare oltre. Deciderà quindi di fissare un incontro con Alberto lontano dall’ospedale, scegliendo il Blue Night come luogo del confronto. Lì emergeranno questioni mai davvero risolte, che evidenzieranno quanto la distanza tra loro sia ormai evidente.

Girolamo Recchi arriva in ospedale: cosa vedremo nella terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata di Cuori 3 in onda il 9 febbraio rivelano anche l’ingresso in reparto di Girolamo Recchi, ex ferroviere con un quadro clinico molto serio. Il suo cuore è fortemente compromesso e il tempo a disposizione è limitato.

Secondo Delia, l’unica strada possibile è tentare un intervento con cateteri e palloncini. La dottoressa si mostra decisa e pronta ad assumersi la responsabilità della scelta. Alberto, al contrario, si oppone con decisione. Ritiene l’operazione troppo rischiosa e teme conseguenze peggiori per il paziente.

Di conseguenza, in reparto aumentano le tensioni tra i medici coinvolti. Le divergenze professionali si sommano così ai problemi personali, rendendo ogni confronto più complicato. La decisione finale sull’intervento di Girolamo finirà per influenzare anche i rapporti interni all’équipe.

Ascolti Cuore 3: debutto convincente su Rai 1

In attesa della messa in onda della terza puntata del 9 febbraio 2026, Cuore 3 può già festeggiare un debutto più che soddisfacente. La prima serata ha raccolto quasi 3 milioni di spettatori, con uno share intorno al 18% e picchi che hanno raggiunto il 20% nel secondo episodio.

Numeri che confermano l’interesse del pubblico per la fiction Rai e per una stagione che punta su storie personali forti e casi medici realistici. L’appuntamento del 9 febbraio 2026 si preannuncia quindi decisivo per mantenere alta l’attenzione e consolidare il successo della serie.