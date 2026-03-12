Sport Manfredonia

Cuore e grinta dell’Under 19 del Manfredonia: 0-0 contro il Gravina

Redazione12 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cuore e grinta dell’Under 19 del Manfredonia: 0-0 contro il Gravina

​Si chiude con un pareggio per 0-0 la sfida casalinga dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 contro il Gravina, valida per il turno infrasettimanale del campionato Juniores Nazionale.

​Allo stadio “Miramare”, i biancocelesti disputano una prova solida e convincente, riuscendo a contenere la quinta forza del girone e sfiorando in più occasioni il vantaggio.

Con questo punto il Manfredonia sale a quota 20 punti in classifica, ritrovando compattezza difensiva dopo la trasferta calabra.

Redazione12 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©