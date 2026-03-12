Sport Manfredonia
Cuore e grinta dell’Under 19 del Manfredonia: 0-0 contro il Gravina
Si chiude con un pareggio per 0-0 la sfida casalinga dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 contro il Gravina, valida per il turno infrasettimanale del campionato Juniores Nazionale.
Allo stadio “Miramare”, i biancocelesti disputano una prova solida e convincente, riuscendo a contenere la quinta forza del girone e sfiorando in più occasioni il vantaggio.
Con questo punto il Manfredonia sale a quota 20 punti in classifica, ritrovando compattezza difensiva dopo la trasferta calabra.