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Cuore Angel: Manfredonia cade all’ultimo respiro

Dopo il netto dominio dei Seagulls in Gara 1 (finita 101-68), Gara 2 a Manfredonia ha regalato una sceneggiatura totalmente diversa, trasformandosi in una vera e propria battaglia sportiva, decisa solo nei minuti finali.

Monopoli approccia la gara con la giusta concentrazione, spinta dai canestri di Formica e dalle folate del solito duo Rollo-Annese. L’Angel Manfredonia subisce l’impatto nel primo quarto (13-19), ma nel secondo periodo riesce a trovare ritmo offensivo grazie alle giocate di Ba, Carmone e F. Ciociola. All’intervallo lungo i gabbiani sono comunque avanti di 7 lunghezze (33-40), controllando il tabellone.

Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia gira decisamente a favore dei padroni di casa. Sfruttando un blackout offensivo degli ospiti e qualche ingenuità (tra cui un fallo antisportivo), Manfredonia rosicchia punto su punto, trascinata dai canestri di Grasso e F. Ciociola.

Il terzo quarto si chiude sul 54-55, ma l’avvio dell’ultimo periodo è un incubo per Monopoli: i ragazzi di coach Morè rimangono all’asciutto per i primi 4 minuti, permettendo al Manfredonia di piazzare il sorpasso e volare fino al +6.

Nel momento più difficile, la Studio3A si desta dal torpore. Due tiri liberi di Tanzi sbloccano il punteggio, seguiti dalla precisione dalla lunetta di Formica. Manfredonia spende molte energie e pecca di lucidità nei possessi chiave, scontrandosi con l’improvviso innalzamento dell’intensità difensiva monopolitana.

Il canestro che cambia la gara arriva dalle mani di Formica, che spara una tripla pazzesca da oltre sette metri per il +7 a un minuto dalla fine, congelando di fatto la partita. I liberi finali di Pavone mettono il sigillo sul definitivo 65-72.

Per l’Angel Manfredonia resta l’amaro in bocca per aver accarezzato la concreta possibilità di portare la serie a Gara 3, cedendo solo nei dettagli e nei minuti finali di una sfida comunque giocata e preparata nei minimi dettagli con enorme cuore e orgoglio.

Per i Seagulls Monopoli è l’apoteosi: una promozione in Serie C conquistata sul campo dopo una Regular Season dominante e una post-season solida.

TUCSON ANGEL Prencipe, Ba 15, Carmone 15, Vuovolo, Ciociola A, Piemontese, Guerra, Fernando 4, Grasso 11, Ciociola F. 15, Stankowski 5, Bottalico.

SEAGULLS MONOPOLI

Tanzi 3, Pavone 8, Sorino 2, Moschettini, Annese 16, Formica 18, Calabretto,Paciotti 7, Marchello,Rollo 18, Pirrelli.