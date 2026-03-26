Cucine da Incubo, nuova edizione dal 19 aprile: anticipazioni, novità e il ritorno di Cannavacciuolo

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Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Cucine da Incubo sta per tornare con una nuova edizione che promette di essere una delle più ricche e sorprendenti degli ultimi anni. A partire da domenica 19 aprile, lo show di Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy riporterà in tv Antonino Cannavacciuolo, pronto a rimettere mano a ristoranti in crisi, cucine allo sbando e gestioni che sembrano aver perso completamente la bussola.

Il format, ormai un cult per gli appassionati di cucina e imprenditoria, si rinnova con elementi inediti e un viaggio che attraverserà l’Italia da nord a sud.

Ma cosa cambierà davvero in questa stagione? Quali saranno le nuove missioni dello chef? E quali sorprese attendono i ristoratori protagonisti? Scopriamolo insieme.

Quando inizia Cucine da Incubo e cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La nuova edizione di Cucine da Incubo debutta il 19 aprile su Sky Uno e in streaming su Now, confermando la collocazione domenicale che negli anni ha fidelizzato un pubblico sempre più ampio.

Il format resta fedele alla sua struttura, ma introduce elementi che renderanno ogni episodio ancora più dinamico.

Cannavacciuolo tornerà a visitare locali sull’orlo del fallimento, segnati da anni di scelte sbagliate, conflitti interni e una gestione che spesso ha perso di vista l’essenza stessa della ristorazione.

Il suo approccio, diretto ma empatico, sarà ancora una volta il motore del programma: lo chef proverà i piatti, analizzerà il servizio, osserverà lo staff e individuerà le criticità che impediscono al locale di funzionare.

Ogni puntata sarà un percorso di rinascita, costruito passo dopo passo, con l’obiettivo di restituire ai ristoratori una visione più chiara del proprio lavoro. E proprio qui entra in gioco una delle principali novità della stagione.

Le novità: il restyling firmato Paolo Stella e un makeover totale dei locali

La nuova edizione di Cucine da Incubo introduce un elemento che cambierà radicalmente il volto del programma: la presenza di Paolo Stella, designer molto seguito sui social e noto per il suo stile contemporaneo.

Stella guiderà il makeover dei locali, trasformando ambienti trascurati in spazi funzionali, accoglienti e coerenti con l’identità del ristorante. Il suo intervento non sarà solo estetico. L’obiettivo è creare ambienti che facilitino il lavoro dello staff, migliorino l’esperienza dei clienti e restituiscano al locale un’immagine professionale.

Il tutto in tempi record, come da tradizione del programma. La sinergia tra Cannavacciuolo e Stella rappresenta una delle novità più attese: da un lato l’esperienza imprenditoriale dello chef, dall’altro la visione creativa del designer.

Un connubio che promette makeover spettacolari e soluzioni pratiche per ristoratori che spesso non sanno più da dove ricominciare. Dopo la ristrutturazione, lo staff sarà chiamato a ripartire con un nuovo menù, nuove regole e una consapevolezza diversa del proprio ruolo.

È il momento più delicato, quello in cui si capisce se il cambiamento è davvero possibile.

Le tappe del viaggio: da Torre del Greco a Potenza, passando per Milano e Jesi

Il viaggio di Cucine da Incubo toccherà diverse città italiane, ognuna con la sua storia e le sue difficoltà.

La stagione partirà da Torre del Greco, in provincia di Napoli, per poi spostarsi a:

Prato

Peschiera Borromeo (Milano)

San Vittore Olona (Milano)

Jesi

Potenza, dove si concluderà il percorso

Ogni tappa racconterà una realtà diversa: ristoranti di famiglia che non riescono a rinnovarsi, locali nati con entusiasmo ma finiti in un vicolo cieco, attività che hanno perso clienti e identità.

Cannavacciuolo entrerà in ognuno di questi mondi con il suo stile inconfondibile, alternando fermezza e ironia, consigli tecnici e incoraggiamenti.

Il pubblico potrà seguire non solo la trasformazione dei locali, ma anche quella delle persone: cuochi che ritrovano fiducia, famiglie che ricominciano a collaborare, staff che impara a lavorare con metodo.

È proprio questo mix di emozione e concretezza a rendere Cucine da Incubo uno dei programmi più amati del panorama televisivo.