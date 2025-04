[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Crollo delle temperature da domenica sera: sarà inverno

Dalla primavera di sabato all’inverno di domenica: questo accadrà in Italia dove dal 6 aprile ci sarà un vero e proprio ritorno all’inverno, che traghetterà tutta l’Italia in un contesto tipico di gennaio, soprattutto durante le ore notturne, quando i termometri registreranno temperature piuttosto basse da nord a sud.

Lo scrive MeteoLive.

Passato il fronte freddo, tornerà il sereno su gran parte dello Stivale, ma il freddo resterà ben ancorato sul Mediterraneo centrale almeno fino a mercoledì. Se di giorno le temperature riusciranno a portarsi anche al di sopra dei 15 o 16 °C in presenza del Sole, lo stesso non si potrà dire per la notte: la presenza dell’aria fredda, unita al fenomeno dell’irraggiamento notturno, favorirà un vero e proprio tracollo delle temperature minime.

Temperature minime in Capitanata lunedì 7 aprile: 4 gradi

Temperature minime in Capitanata martedì 8 aprile: 3 gradi