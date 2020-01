Crollata l’entrata dell’Eremo del Mulino a Pulsano

Crolla l’entrata dell’Eremo del Mulino, inascoltati gli allarmi di Andrea Stuppiello.



Registriamo un post su facebook di Andrea Stuppiello che purtroppo ci porta a conoscenza che l’entrata dell’Eremo del Mulino è crollata, si tratta di uno degli eremi presenti nella valle di pulsano Monte S. Angelo.

Stuppiello dice:



“Alla fine l’incuria e il menefreghismo hanno prevalso, l’entrata dell’Eremo del Mulino è crollata. Come guida degli Eremi avevo segnalato la precarietà della struttura un po’ di settimane fa, bastava semplicemente puntellare e magari poi intervenire,ma non c’è stato nessun riscontro…Mi dispiace ma non abbiamo il diritto di detenere questo patrimonio.”Vergogna”… Attenzione a tutti quelli che vogliono visitare l’Eremo…”



Peccato che chi doveva e non è intervenuto per salvaguardare un posto meraviglioso come questo, visitato anche da tanti stranieri.



(fonte: ilgiornaledimonte.it) Andrea Stuppiello(foto e post)