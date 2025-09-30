Cristina Plevani si racconta: il GF, l’Isola e la storia con Taricone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il tempo passa, ma i simboli televisivi restano. Cristina Plevani, prima storica vincitrice del Grande Fratello, oggi ha 53 anni e non ha mai smesso di essere se stessa: schietta, diretta, autentica. Nell’intervista esclusiva concessa a Mio, Cristina ha aperto il cuore al pubblico, ripercorrendo i momenti cruciali della sua vita, dalla clamorosa vittoria del 2000 al legame eterno con Pietro Taricone, parlando anche della sua attuale situazione sentimentale. Una donna che non si è mai piegata al compromesso e che oggi, con più consapevolezza, guarda al futuro con occhi sinceri.

Tra reality e verità senza filtri

Cristina ha espresso in primis la sua felicità per la vittoria al Grade Fratello e all’Isola dei famosi: “Una bella soddisfazione, anche se in maniera diversa. La prima volta non hai la consapevolezza di ciò che è accaduto, la vivi e basta. La seconda è stata sorprendentemente inaspettata. Prima di partire per l’Isola avevo il timore che la gente fosse rimasta legata alla Cristina di 25 anni fa, ma io sapevo di non essere più quella”. La sua carriera televisiva partì dalla prima edizione del Grande Fratello, da quella magica esperienza che rivoluzionò il piccolo schermo italiano e che permise a Cristina di far conoscere al pubblico la sua personalità forte e autentica. Riguardo al rapporto con Mario Adinolfi all’Isola dei famosi, la 53enne ha specificato: “Mario all’inizio mi metteva soggezione per il personaggio che rappresentava, ma come naufrago è diventato “il mio contatto fisico”. Io non amo essere toccata o abbracciata, invece con lui è stato spontaneo dirgli “ti voglio bene””. Cristina è tornata inevitabilmente ai giorni del Grande Fratello e al rapporto con Pietro Taricone. L’ex gieffina ha affermato riguardo alla loro storia: “Anni fa la sua famiglia mi chiese di non parlarne più pubblicamente. E da allora cerco di rispettare questa volontà”. Si sa, i vecchi amori non si scordano mai e, ieri, col debutto della nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5, abbiamo vista il ritorno della Plevani in veste di opinionista, assieme ad Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Istruttrice di fitness e acquagym, Cristina ha specificato che al momento non sta insegnando, in quanto non avrebbe il tempo materiale, ma le farebbe piacere, eventualmente, trovare una collaborazione “senza il vincolo delle 30 ore a settimana”. Forse non tutti ricordano che nel 2004 la Plevani partecipò a Uomini e Donne come tronista e fu subito affascinata dal rocker Mirko Vatteroni. Una storia, tuttavia, terminata in poche settimane. Al momento la vincitrice del GF 1 e dell’Isola è single ma ha dichiarato che non tornerebbe nello show di Maria De Filippi per cercare un partner: “Non è assolutamente un’opzione. Non cercherei mai un uomo in TV; in realtà, non lo cerco nemmeno quando esco di casa…”.