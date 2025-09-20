Uomini e Donne: Roberta e Alessandro, i fan sospettano una crisi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel mondo del gossip le indiscrezioni corrono veloci, e spesso basta poco per mettere in dubbio la stabilità di una coppia sotto i riflettori. Negli ultimi tempi nel mirino del chiacchiericcio sono finiti Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, protagonisti di Uomini e Donne. Si era parlato di una presunta crisi, alimentata da silenzi social e da qualche malinteso interpretato come segnale di rottura. Tuttavia, a spegnere ogni dubbio ci hanno pensato proprio i due diretti interessati, che hanno scelto di smentire le voci con parole nette. Roberta e Alessandro hanno infatti ribadito che la loro storia prosegue senza scossoni, mostrando ancora una volta di voler guardare al futuro insieme. Un messaggio chiaro, che mette a tacere i rumors e rafforza l’immagine di una coppia solida nonostante i riflettori e le critiche.

Uomini e Donne: Alessandro Vicinanza, parole al miele per Roberta

Roberta Di Padua ha recentemente postato su Instagram una foto, che non lascia dubbi circa la sua serena relazione sentimentale con Alessandro Vicinanza. Tra i commenti da parte dei fan alla foto, ce n’è proprio uno scritto dallo stesso Alessandro: “Love you sempre di più”. Roberta, a sua volta, risponde: “Tanto. E mi manchi sempre di più”. I follower possono quindi rilassarsi: qualsiasi ombra di crisi sembra ormai archiviata. Roberta e Alessandro appaiono oggi più complici e innamorati che mai, pronti a vivere la loro storia lontani dai pettegolezzi e con la serenità di chi crede davvero nel proprio legame. Dalla platea del Trono Over al “fuori”, il percorso di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza è stato una sequenza di strappi e ripartenze: dopo la chiusura con Ida Platano nell’ottobre 2023 (con lei poi sul trono), Alessandro era rientrato in studio riaccendendo la conoscenza con Roberta, tra uscite e un bacio che fa il giro dei social. A inizio 2024 i due hanno scelto di lasciare il programma insieme e la relazione ha preso quota lontano dalle telecamere. Vicinanza ha poi conosciuto il figlio di Roberta, parlando apertamente di un progetto di famiglia, mentre lei ha ribadito che l’intesa sia cresciuta giorno dopo giorno. La coppia si è mostrara unita anche sul red carpet di Venezia 2024, altra tappa simbolica del loro “anno uno”. Nel 2025 sono tornati in studio per raccontare il bilancio dei primi dodici mesi, e quando recentemente sono spuntate nuove voci di rottura le hanno smentite con fatti e parole, facendo capire che il legame resta solido. Roberta Di Padua è nata il 13 luglio 1982 a Cassino (Lazio). Prima di diventare una figura fissa di Uomini e Donne nel Trono Over, ha lavorato come segretaria e assistente personale, ma è soprattutto il suo ruolo politico che la distingue: assistente di un consigliere regionale del Lazio, impegnata da anni nel suo lavoro che definisce “una grande responsabilità”. Roberta ha anche studiato, si è laureata, e ha spesso parlato di una possibile carriera politica in futuro. Alessandro Vicinanza, invece, è un imprenditore originario di Salerno, nato nel 1983. Dopo gli studi in Economia e un’esperienza come commercialista, ha preso in mano l’attività di famiglia ed è attualmente titolare della Avagliano Home Flowers, azienda che si occupa di allestimenti floreali.