Cristina D’Avena “per anni mi hanno costretto a farlo”

Cristina D’Avena negli ultimi anni è passata dalla tenera ed amorevole cantante di canzoni dei cartoni animati a Sexy cantante che non perde occasione per pubblicare foto dirompenti sui social. Questa è sicuramente una rivelazione, nessuno di noi se la sarebbe immaginata negli anni 90 quando è impazzata la Cristina D’Avena mania che potesse diventare un’icona Sexy. E’ anche vero che il ruolo le imponeva quelle vesti. Ma oggi che i tempi sono cambiati e di cartoni animati se ne fanno pochi, la Cristina nazionale è libera di mostrarsi come desidera.

Cristina D’Avena ha raggiunto i 60 anni proprio lo scorso luglio ma continua a dimostrarne molti meno e si sta prendendo delle rivincite importanti, dalle avances di Rocco Siffredi alla celebrazione ad icona sexy. Lei nel frattempo continua a portare avanti i suoi concerti di sigle dei cartoni animati con grande successo e raccogliendo sempre un grandissimo pubblico.

“Per anni mi hanno costretto a farlo” lo ammette Cristina D’avena nell’intervista

La regina delle sigle dei cartoni è stata protagonista di una delle puntate del podcast “Tintoria” che qualche giorno fa ha intervistato Paolo Sorrentino che ha ammesso una cosa importante. L’intervista si è svolta durante i ricchissimi giorni del Lucca Comics. Durante l’intervista Cristina D’Avena ha ammesso “Quando sono diventata famosa, è stato molto complesso mantenere un’aspetto sobrio, mi fecero tagliare i capelli” E poi l’affermazione che ha fatto discutere: “per anni sono stata costretta anche a nascondere le mie curve.” ed ha aggiunto “Odiavo quel taglio di capelli, non ero io, nelle mie prime apparizioni ero tristissima proprio per questo”. Ed infine la rivincita “Solo ora dopo tanti anni ho potuto essere veramente me stessa, senza essere esagerata e volgare, ma senza rinunciare ad essere un po’ sexy”,

Cristina D’Avena – Foto tratta dal suo profilo Facebook

La cantante delle sigle TV si mostra Sexy, tanti anni fa esordì allo Zecchino D’oro

Cristina D’Avena come molti ricordano esordi con il suo “Valzer del Moscerino” in Rai nel notissimo Zecchino d’Oro ma raggiunse la riconoscibilità con la sigla dei “Puffi” che fu un vero successo discografico vendento 500.000 copie conquistando il disco d’oro. Lei ammette “Nella mia carriera ho sempre mantenuto i piedi per terra, non mi sono mai sentita una Star, piuttosto un’amica” In effetti lei era la nostra amica nei pomeriggi quando ci godevamo i nostri cartoni animati.