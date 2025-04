[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Crisi Provincia Foggia – De Leonardis (FdI): “Nobiletti, Pd e Con vadano a casa e liberino Palazzo Dogana”



“Il futuro e lo sviluppo della Capitanata non posso restare ostaggio un minuto di più delle faide interne al centrosinistra. Lo diciamo a chiare lettere: lo sconquassato carrozzone composto da Nobiletti, Pd e dai civici di Con devono liberare Palazzo Dogana affinché la Provincia di Foggia possa ritrovare la propria dignità perduta”.

Lo afferma il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis che prosegue: “Quanto accaduto ieri all’esito del Consiglio provinciale, dove è stato bocciato il rendiconto che pure conteneva risorse destinate a cercare di dare risposte al territorio, è un fatto ulteriormente grave che si aggiunge al già indecoroso teatrino andato in scena poche settimane fa con un presidente della Provincia sfiduciato dalla propria maggioranza.

Evidentemente – aggiunge De Leonardis – il centrosinistra non solo non è capace di governare e di amministrare ma, nel caso della Provincia, vuole incarnare il vero e proprio commissario liquidatore di un Ente che da anni subisce le conseguenze della sciagurata riforma Delrio.

Tuttavia ai cittadini della Capitanata servono risposte e non assistere a patetiche beghe di bassa cucina volte costantemente alle gestione del potere per il potere. Come del resto, purtroppo, già accade da anni alla Regione Puglia e purtroppo anche al Comune di Foggia. La premiata ditta Nobiletti-Pd-Con prenda atto del proprio totale fallimento e torni a casa evitando ulteriori danni alla Capitanata”.