Covid, “Iniziata l’ondata estiva”. +20% dei casi

Covid o virus respiratori simil-influenzali?

Ma c’è un +20% dei casi.

La Repubblica parla in un articolo di quest’oggi nuova famiglia di varianti FLIRT, che sta destando preoccupazione tra gli esperti. L’attenzione è puntata sulle varianti KP.3 e LB.1: entrambe registrano un forte trend di contagi in crescita.

COVID O VIRUS INFLUENZALI? AUMENTANO I CASI IN ITALIA

Seconndo la Repubblica in Italia, nella settimana compresa tra il 13 e il 19 giugno, il virus SARS-CoV-2, anche sotto le spoglie delle nuove varianti, ha fatto registrare 2.085 casi (+15,7% rispetto alla settimana precedente.

CISLAGHI: “AUTUNNO PREOCCUPANTE”

La circolazione del virus “è in aumento” e attualmente i casi, e similmente i positivi ricoverati, sostiene, “crescono di un +20% a settimana, e questo ormai da dieci settimane”. Secondo il dottor Cislaghi, “se per assurdo la crescita dovesse continuare sino avremo un autunno preoccupante e, a fine anno, circa 300mila nuovi casi alla settimana, e addirittura 100mila ricoverati. Situazione molto improbabile, direi impossibile, ma che dovrebbe far riflettere”.

Al 26/06/2024 l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,2% (751 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (1,2% al 19/06/2024). Stabile anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (27 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 19/06/2024). I tassi di ospedalizzazione e mortalità sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 17 e 21 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva nelle fasce 70-79 e 80-89 anni pari 1 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni pari a 1 per 1.000.000 ab.).